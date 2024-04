Einbicke in die Arbeitswelt Krankenhaus „Girls’ & Boys’ Day“ im Clemens-Hospital Geldern

An diesem Zukunftstag bietet das St.-Clemens-Hospital Geldern zwischen 10 und 15 Uhr ein interessantes und abwechslungsreiches Programm, das zunächst mit der Begrüßung der Schülerinnen und Schüler und ihren Eltern und der Vorstellung des Gesundheitscampus St.-Clemens beginnt. Anschließend geht es in Kleingruppen ohne Eltern dann zu vier verschiedenen Workshops durch das Haus – inklusive Schockraum, Simulationsraum und Reanimation an einer Puppe. Dazwischen gibt es natürlich auch noch ein Mittagessen für die Teilnehmenden, die sich an diesem Tag auf eine spannende Reise durch das Krankenhaus begeben.