Geldern/Goch : Fachkräfte für Kindergärten gesucht

Elke Neuhaus, Roswitha Fricke, Jessica Saric und Stepahn Nellesen (v.l.) freuen sich auf neue Kollegen in den Kitas des Südkreises Kleve Foto: Christian Breuer

Geldern/Goch Alleine im Südkreis Kleve sind aktuell rund 20 Stellen in den katholischen Kindergärten frei. Gesucht werden staatlich anerkannte Erzieherinnen und pädagogische Fachkräfte.

Der Kindergarten ist für viele Kinder ein zweites Zuhause – davon ist Roswitha Fricke überzeugt. Sie leitet den Verbund der innerstädtischen katholischen Kitas in Geldern, zu dem auch die Einrichtung in Hartefeld gehört. Das Heimat-Gefühl, das viele Kinder in den Kitas empfinden, sei für die Erzieherinnen und Erzieher mit großen Herausforderungen verbunden, betont Fricke.

39 dieser Einrichtungen in Trägerschaft der zwölf Pfarreien gibt es in den Dekanaten Geldern und Goch. Rund 600 Frauen und – wenige – Männer sind dort in Teil- oder Vollzeit beschäftigt. Teils werden die Kitas im Verbund geleitet. Diese Zahlen nennt Stephan Nellesen, Leiter der Zentralrendantur Geldern/Goch. „Gemeinsam mit den Verbundleiterinnen ist es meine Aufgabe, passende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für unsere Einrichtungen zu finden. Allerdings bekommen auch wir den Fachkräftemangel deutlich zu spüren und können derzeit einige Stellen nicht nachbesetzen“, erklärt er. Derzeit seien allein im Südkreis Kleve rund 20 Stellen frei, gesucht werden staatlich anerkannte Erzieherinnen und pädagogische Fachkräfte.

„Der Betrieb der Kitas läuft“, erklärt Nellesen, „aber für uns ist es wichtig, Personal über den aktuellen Bedarf hinaus vorzuhalten, damit wir bei Ausfällen nicht in einen Notbetrieb gehen müssen.“ Die Kirche sei ein attraktiver Arbeitgeber, betont er: „Das Gehalt gleicht dem im öffentlichen Dienst, wir bieten darüber hinaus Sozialleistungen an – und nicht zuletzt wird in unseren Einrichtungen hervorragende Arbeit in motivierten Teams geleistet.“ Dem stimmt Elke Neuhaus, ebenfalls Verbundleiterin in Geldern, zu. Die Einrichtungen würden sich, erklärt sie, gegenseitig unterstützen, man kenne sich untereinander und könne innerhalb des Verbundes die Ressourcen aufteilen. „Wir haben Mitarbeiterinnen, die sich dazu bereit erklärt haben, auch mal in anderen Kitas auszuhelfen. Das trägt nicht nur dazu bei, den Regelbetrieb aufrecht halten zu können, sondern auch dazu, das Teamgefühl zwischen den verschiedenen Einrichtungen zu stärken“, sagt sie.

Mit einem oft gehegten Vorurteil räumt Nellesen auf: „Wer in einem unserer Kindergärten arbeiten möchte, muss nicht katholisch sein, und auch eine geschiedene Ehe ist kein Einstellungshindernis“, erklärt der Leiter der Zentralrendantur. Erwartet werde allerdings, dass sich Bewerber mit den Werten der christlichen Kirche wie Toleranz und Nächstenliebe identifizieren können. Schließlich sollen diese Werte auch den Kindern vorgelebt werden. Roswitha Fricke: „Wer zu uns gehören möchte, muss das Herz an der richtigen Stelle haben. Wir freuen uns auf ausgebildete Erzieherinnen und Erzieher oder Kinderpflegerinnen, die den Herausforderungen in einer modernen Kita gewachsen sind.“

Interessenten können sich jederzeit bei der Zentralrendantur Geldern/Goch in Kevelaer melden. Ansprechpartnerin ist Angelika Kobsch, kobsch-a@bistum-muenster.de, Telefon 02832 9305231.

(RP)