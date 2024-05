Mehr Artenvielfalt auf dem Naturhof Kevelaer Eine Schäferin will mehr Insekten anlocken

Als Dunja Berendsen noch in Witten gelebt hat, drehte sich auf ihrem Hof alles um das Coburger Fuchsschaf. Das ist heute immer noch so. Nur dass mittlerweile auch noch Angebote für Familien dazu gekommen sind. „Als meine Tochter Marla in die Schule kam, habe ich die ganze Klasse eingeladen, um den Kindern etwas über Naturschutz und Nachhaltigkeit beizubringen. Denn nur was man kennt, will man auch bewahren und beschützen“, ist Dunja Berendsen überzeugt. Vor zweieinhalb Jahren zog sie mit ihrem Mann, den beiden Kindern, der Oma und 120 Schafen nach Winnekendonk, wo sie den Naturhof Kevelaer seitdem zu einem Lern- und Erfahrungsort ausbaut.