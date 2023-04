Die Familien-Kolumne Was man alles suchen kann...

Die voran gegangenen Wochen der Fastenzeit sollen und können eine Besinnung auf das Wesentliche sein. Auf etwas verzichten und sein Leben für einige Wochen einmal auf den Kopf stellen. Beim Verzichten kann man zum Beispiel Genussmittel wie Kaffee, Zigaretten oder Süßigkeiten weglassen. Als ich einmal auf Kaffee verzichten wollte, war ich innerhalb kürzester Zeit schnell alleine. Bei meiner schlechten Laune wollte keiner mehr etwas mit mir zu tun haben. Innere Ruhe hatte ich da trotzdem nicht. Doch genau dieser Aspekt fehlt mir gerade ganz besonders in meinem Leben. Da sind so viele Faktoren, die Zeit fordern, Aufmerksamkeit und auch Handlung einfordern. Da habe ich nicht aufgepasst und merke gerade wie ausgelaugt ich bin. Der Job, die Kinder, der Alltag, all das tanzt um mich herum und zerrt an mir. Von diesen Dingen kann ich natürlich nicht „fasten“, aber ich kann mal inne halten und überlegen worauf ich in Zukunft verzichten kann. Was kann ich abgeben und wo sollte ich mal mein Zeitmanagement überdenken? Die Osterzeit sollte nicht nur die Zeit des Suchens sein, sondern ganz besonders auch die Zeit für sich. Auf sich zu schauen und auch mal mit mir ins Gebet gehen. Mir etwas Gutes tun und sich einen Tag in der Natur gönnen. Dabei kann man ja auch prima was suchen und entdecken.