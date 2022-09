Die Opa-Kolumne : Drei Engel(chen) fürs Wunderland

Kreis Kleve Jürgen Loosen war Leitender Regionalredakteur der RP für den Niederrhein. An dieser Stelle berichtet er alle paar Wochen von seinem Opa-Leben im Ruhestand.

Die achtjährige Lotta und das fünf Lenze jüngere Cousinchen Lilly quietschen schon vor Vergnügen, als sie beim Betreten des (Kirmes-)Paradieses knallbunte Karussells erblicken, soweit das leuchtende Auge reicht. Zuerst gemütlich-drehende Kleinkinder-Kutschen als Premiere für Ida Matilde, die auf dem Schoss der Frau Mama schon im zarten Alter von zehn Monaten grinsend erahnen lässt, dass sie ganz gewiss eines Tages in die Familie der Kirmesmäuse aufgenommen wird. Spielplätze mit Kletter-Parcours, kreisende Teetassen, Kinder-Raupen, fliegende Kettenkarussells, Wildwasser-Wahnsinn, eine rasante Achterbahn, ein Riesenrad mit Blick auf am Rheinufer dösende Kühe und eine Monsterrutsche, auf der alle bis auf Oma und Opa mit der kleinen Ida Matilde in die Tiefe sausen, immer wieder, immer mit einem kleinen Teppich als Teilchenbeschleuniger. Was den Engelchen als Kirmes-Profis natürlich sofort auffällt, ist die Tatsache, dass niemand kommt, um Chips einzukassieren. Nur Helfer stehen allerorten.