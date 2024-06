Die Opa-Kolumne Ein „Rudelgucken“ der unheimlichen Art

Und so kam es zu einem Rudelgucken, wie es der Opa in einer solch denkwürdigen Besetzung noch nie erlebt hat, wobei Jasper wie die Mama sich daran wird gewöhnen müssen, dass alle zwei Jahre an seinem Purzeltag EM oder WM gespielt werden dürfte. Opa erinnert sich noch bestens an seine erste Begegnung der unheimlichen Art, als das damals halbwüchsige Töchterlein im heimischen Garten mit einem Dutzend Freundinnen feierte, die aber allesamt nach dem Vorglühen im Wohnzimmer vor dem EM-Match der deutschen Elf stehen blieben und mit dem sonst am liebsten ungestört alleine guckenden Herrn Papa um die Wette jubelten. Opa hätte nie gedacht, dass eine Steigerung noch möglich ist.