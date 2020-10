Die Opa-Kolumne : Mit Lotta und Lilly an Schwellen des Menschseins

Zu den schönsten Erfahrungen im Leben von Großeltern gehört es zweifellos, die Entwicklungsstadien auf dem mühevollen Weg zum „Menschsein“ intensiv mitzuerleben.

Lotta und Lilly stehen beide gerade an Schwellen zur nächsten Stufe. Denn Lilly kann im zarten Alter von 14 Monaten die Umwelt inzwischen laufend(-schwankend) erkunden, viel früher als der weibliche Rest der Familie. Das macht ihr um so mehr Spaß, als sie auch noch ständig ohne Punkt und Komma brabbelt, bevorzugt das, was sie an „ihrem“ Tag bei Oma und Opa hört. „Lalla“ als aktuelles Lieblingswort für Ball, Wauwau für den Nachbarshund (und wenn Oma noch so oft Hund sagt), Mama, Papa, Ei (verbunden mit Streicheleinheiten). Und natürlich „Ähh“ mit Zeigefinger, wenn sie befördert werden möchte. Zum Ärger des Großvaters hat sie zwar die beiden Wörtchen Oma und Opa noch nicht im Angebot, aber die Schwelle zum Redeschwall wird bald überschritten sein. Den meisten Spaß hatte sie, als sie ihren Namen zum ersten Mal über die Lippchen brachte: „Lelly“, mit Gelächter.