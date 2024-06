Zahnarztpraxis für Kinder Mit „Schlürfi“ und „Bagger“ zur Vorsorge

Geldern · Die Kinderzahnwelt in Geldern ist umgezogen und hat sich am neuen Standort vervierfacht. So groß ist der Bedarf. Warum Kinder keine Angst vorm Zahnarzt haben müssen und was bunte Zimmer, eine Turbine und der Geruch damit zu tun haben.

21.06.2024 , 18:22 Uhr

Daniela van Rennings (l.) und Carmen Schubert präsentieren die neuen Behandlungsräume in der Gelderner Kinderzahnwelt. Foto: Norbert Prümen

Von Dirk Weber