Erster Termin in Geldern : Neue Selbsthilfe für Eltern startet

Geldern In einer neuen Selbsthilfegruppe können sich Eltern von beeinträchtigten Kindern austauschen und Hilfe holen.

(RP) Besondere Kinder brauchen starke Eltern. Deshalb rufen Caritas, Lebenshilfe und der Paritätische Wohlfahrtsverband eine Selbsthilfegruppe für Eltern von beeinträchtigten Kindern ins Leben. Geplant ist, dass sich die Gruppe ab Montag, 4. November, einmal monatlich in Geldern zum gemeinsamen Austausch trifft. Ein Kind mit körperlichen, geistigen oder seelischen Beeinträchtigungen großzuziehen, ist für Eltern eine besondere Herausforderung. Oftmals machen sie sich Sorgen, dem Kind – oder auch den Geschwisterkindern – nicht gerecht zu werden. Es mischen sich Gefühle von Unsicherheit, gepaart mit der Angst, dass dem eigenen Kind nicht alle Möglichkeiten im Leben offenstehen. Die Selbsthilfegruppe soll betroffenen Eltern die Möglichkeit geben, sich gegenseitig zu unterstützen und in vertrauensvoller Atmosphäre auszutauschen, Sorgen und Schwierigkeiten zu teilen, aber auch von Erfolgserlebnissen zu berichten.

Initiiert wird die Selbsthilfegruppe von den Inklusionsbüros des Caritasverbandes Geldern-Kevelaer, der Bildungs- und Wissensakademie Biwak, der Lebenshilfe Gelderland und dem Selbsthilfebüro des Paritätischen im Kreis Kleve. Das erste Treffen findet am Montag, 4. November, um 19 Uhr in den Räumlichkeiten des integrativen Freizeittreffs „Bluepoint“ in Geldern, Bahnhofstraße 33, statt. Die folgenden Termine werden immer am ersten Montag im Monat sein.