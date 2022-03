Wechsel am St.-Clemens-Hospital in Geldern : Geburtshilfe muss die Bedürfnisse der Frauen wahrnehmen

Wechsel am St.-Clemens-Hospital in Geldern

Geldern Sabine Toennessen ist neue Leiterin des Hebammenteams im St.-Clemens-Hospital Geldern. Gemeinsam mit ihrer Stellvertreterin Ursula Aufermann will sie die Stärken der Geburtshilfe vertiefen.

Die neue Leiterin des 20-köpfigen Hebammen-Teams im St.-Clemens-Hospital heißt Sabine Toennessen. Seit 33 Jahren arbeitet die Wachtendonkerin als Hebamme. 2006 fand sie ihre berufliche Heimat im Gelderner Krankenhaus. „Mir gefällt der Geist, mit dem wir die Mütter rund um ihre Geburt begleiten. Es geht um Nähe und um Verlässlichkeit, darum, den Kreißsaal als Schutzraum zu verstehen, in dem wir die Frauen wohlwollend und geduldig betreuen. Eine fachlich und medizinisch gute Versorgung muss heute überall vorausgesetzt werden. Was den Unterschied ausmacht, ist die Frage, wie wir den Menschen begegnen.“

Mit großer Zustimmung hat Sabine Toen­nessen in den vergangenen Jahren beobachtet, wie sich die Anforderungen der schwangeren Frauen und jungen Mütter spürbar emanzipierten. „Sie erwarten heute zu Recht, dass man ihre Bedürfnisse respektiert und jede Geburt individuell begleitet“, so ihre Einschätzung, die sie nicht nur durch ihre Arbeit, sondern auch in ihrem privaten Umfeld gewonnen hat. Schließlich ist die 58-Jährige dreifache Mutter und stolze Oma von zwei Kleinkindern. „Ich empfinde es als großen Gewinn, so nah an die junge Generation heranzukommen und Verständnis entwickeln zu dürfen.“