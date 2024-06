Die Kinderarzt-Kolumne Neue Kinderklinik steht weiter in den Sternen

Seither sind etwa 40 Jahre vergangen, die Fenster wurden inzwischen ersetzt, es wurde auch ein bisschen renoviert, aber der angekündigte Neubau steht weiter in den Sternen. Wie an so vielen Stellen in unserem Land sind es wieder die Interessen der Kinder, deren Wahrung auf den St.-Nimmerleinstag verschoben wird. Der wichtigste Grund dafür ist natürlich, dass eine Kinderklinik betriebswirtschaftlich kurzfristig immer ein Zuschussgeschäft ist. Allerdings ist die Behandlung in einer wohnortnahen Klinik gerade für Kinder und ihre Eltern ein besonders hohes Gut, nicht nur wegen der besseren Besuchsmöglichkeiten, sondern auch, weil die üblicherweise engen kollegialen Kontakte der umliegenden Kinderärzte mit der Kinderklinik ein kaum zu überschätzender Faktor zur Vermeidung unnötiger Doppeluntersuchungen und Krankenhausaufenthalte ist.