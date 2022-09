Kunstaktion in Kevelaer : Streetart-Workshop für Jugendliche

Kevelaer Das Niederrheinische Museum in Kevelaer lädt in den Herbstferien zu einer dreitägigen Aktion mit dem Graffiti-Künstler Mattez Deckers ein.

Das Niederrheinische Museum in Kevelaer möchte sich verändern. Zwei Wände sollen im Rahmen eines Workshops umgestaltet werden. Zusammen mit dem Streetart-Künstler Mattez Deckers aus Geldern können die Teilnehmer ihre Stadt mit Graffiti originell in Szene setzen.

Mitmachen können Jugendliche ab 13 Jahren, die sich kreativ austoben wollen – gerne schon mit Erfahrungen im Bereich Streetart, Graffiti und Spraydose. Dies ist allerdings kein Muss. Durchgeführt wird das Projekt in den Herbstferien vom 11. bis 13. Oktober in Kooperation mit dem Jugendamt der Stadt Kevelaer, jeweils in der Zeit von 10 bis 16 Uhr. Die Teilnehmeranzahl ist begrenzt. Um eine Anmeldung bis zum 30. September wird ausdrücklich gebeten. Dazu bitte den Namen des/der Jugendlichen, das Alter sowie eine Telefonnummer per E-Mail an info@niederrheinisches-museum-kevelaer.de schicken. Im Anschluss gibt es eine Anmeldebestätigung und weitere Details zum Projekt. Die Teilnahme ist kostenlos.