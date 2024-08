Die Opa-Kolumne Winnetou lebt!

Karl May – die Bücher des sächsischen „Lügenbarons“ hat Opa schon verschlungen, als er sich in der Grundschule die Zeit vertrieb. Das war natürlich in einem Land vor unserer Zeit – was aber die beiden Töchterlein weit mehr als ein halbes Jahrhundert später nicht davon abhielt, dem alten Herrn zum (runden) Geburtstag eine Reise in die Kindheit zu schenken. Nämlich zu den Karl-May-Freiluft-Festspielen in Elspe. Zwar kannte die zweite Generation gerade mal den Namen Karl May und konnte mit Winnetou und Old Shatterhand im Hinterkopf ganz düster was anfangen, aber der dritten Generation sagten sämtliche Namen rein gar nichts. Kein Harry Potter, keine Eiskönigin, kein Spiderman. Aber immerhin Indianer und Cowboys; nicht zu verachten, wie sich schnell herausstellte.