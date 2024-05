So geht Entschleunigung am Niederrhein Mit Kindern die Natur genießen

Geldern · Nicht alle Kinder gehen gerne wandern. Wie man sie trotzdem an die frische Luft bekommt, weiß Natalie Dickmann. Am 23. Mai verrät die Wanderexpertin ein paar Tricks und geeignete Strecken in der Familienbildungsstätte Geldern.

12.05.2024 , 13:00 Uhr

Wasserspiele gehen bei Kindern eigentlich immer, meint Wanderexpertin Natalie Dickmann. Foto: Natalie Dickmann

Von Dirk Weber