Die Jugendbuch-Kolumne : Ein Internat als Neuanfang

Melissa Akouete, 15 Jahre, stellt regelmäßig Buchtipps auf der Familienseite vor Foto: Bianca Mokwa

Issum Die Handlung des Buchs „Eine wie Alaska“ spielt in einem Internat in Alabama. Hauptfigur ist der 16-jährige Miles. In das Mädchen Alaska verliebt er sich.

Ich stelle dieses Mal das Buch „Eine wie Alaska“ von John Green vor. Der Autor hat das Buch 2005 veröffentlicht. In dem Roman geht es um den 16-jährigen Miles Halter, der aus Florida kommt. Er ist ziemlich unbeliebt an seiner Schule, selbst zu seiner Abschiedsfeier kommen nur zwei Leute. Seine Eltern haben diese Feier geplant, da Miles Florida verlässt, um in ein Internat in Alabama zu gehen. Er fängt an, sich mit seinem Zimmergenossen Chip, auch genannt Colonel, anzufreunden.

Miles erhält von ihm den Spitznamen Pummel, was ironisch ist, da Miles ziemlich dünn ist. Beide haben außergewöhnliche Interessen, Miles kennt die letzten Worte vieler berühmten Leute, und der Colonel kann Namen von Ländern alphabetisch auswendig aufsagen. Durch den Colonel lernt er auch das Mädchen Alaska kennen, in das er sich sofort verliebt. Miles ist ziemlich enttäuscht, als er herausfindet, dass sie einen Freund hat. Miles‘ Start am neuen Internat ist schwierig. In seiner ersten Nacht wird er mit Klebeband eingewickelt und in den See geworfen. Miles kann sich mit Glück retten, und als der Colonel und Alaska davon erfahren, planen sie Rache. Miles verbringt immer mehr Zeit mit Colonels Freunden, unter anderem auch Alaska, und er erfährt immer mehr, was für eine interessante aber auch wechselhafte Persönlichkeit sie ist. Ihr Zimmer ist ganz mit Büchern ausgefüllt, welche sie von Flohmärkten hat. Sie hat, seit sie klein war, immer die Bücher gekauft, die am interessantesten aussahen.

Als Miles‘ Zeit am Internat am schönsten ist, kommt es zu einer Tragödie, und Miles wird sehr nachdenklich. Ich finde das Buch gut, da es sehr interessante Charaktere dort zu finden gibt. Am Anfang scheinen manche etwas seltsam, aber wenn man mehr über sie liest, kann man sie verstehen. Ich kann auch nur empfehlen, das Buch auch einmal in der Originalsprache Englisch zu lesen. Der Roman wurde auch als Serie verfilmt.