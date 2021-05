Die Jugendbuch-Kolumne : Ein Landei in der Stadt der Liebe

Issum In dem Buch „Pretty in Paris“ von Doris Fürk verleben zwei Mädchen bei einem Schüleraustausch einige Wochen in dem Wohnort der jeweils anderen.

Heute stelle ich das Buch „Pretty in Paris“ von Doris Fürk vor. Es geht um zwei Mädchen namens Helene und Fabienne, die an einem Schüleraustausch teilnehmen. Während Helene in Fabiennes Haus in Paris an der Champs-Elysées zieht, wohnt Fabienne in einem Haus in einem Dorf in der Nähe von Salzburg.