Die Frauen-Kolumne : Gendern – Warum es sich lohnt, darüber nachzudenken

Kreis Kleve Maren Haukes-Kammann von der Frauenberatungsstelle Impuls im Kreis Kleve ist der Meinung, dass es nicht reicht, andere Geschlechter als das männliche jeweils nur „mitzumeinen“.

Ich lade Sie – an einem Beispiel der Wissenschaftlerin Annabell Preussler – zu einem kleinen Sprachexperiment ein: Ein Vater und sein Sohn sind mit dem Auto unterwegs und werden bei einem Unfall schwer verletzt. Der Vater stirbt auf dem Weg ins Krankenhaus, der Sohn muss sofort operiert werden. Bei seinem Anblick erblasst der diensthabende Chirurg und sagt: „Ich kann ihn nicht operieren – das ist mein Sohn!“ Wer ist diese Person? Nehmen Sie sich einen Moment, um diese Frage zu beantworten. In Ihrem Kopf entstehen einzelne Bilder, die Sie nun versuchen, logisch zusammen zu bringen. Die Antwort lautet schlichtweg: Es ist die Mutter. Ich bin mir sicher, dieses innere Bild war nicht das erste in Ihrem Kopf. In den Köpfen von mir und meiner Familie gab es den Gedanken jedenfalls nicht. Stattdessen erlebten wir, wie die Nutzung der Sprache unsere Gedanken und Vorstellungen beeinflusst und dass wir keineswegs automatisch mitdenken, was möglicherweise fehlt. Auch wenn gendergerechte Sprache in der Praxis schwer über die Lippen geht, so halte ich sie für einen grundsätzlich respektvollen, Vielfalt abbildenden und zu Offenheit und Toleranz bekennenden Gedanken. Ein guter Gedanke, wie ich finde. Ich denke, wir sollten uns häufiger bemühen, weniger „mitzumeinen“ und stattdessen mehr zu benennen, um alle Menschen gleichermaßen anzusprechen und zu erreichen.