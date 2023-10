Zaubershow für Kinder in Kevelar „Kinder können magisch denken“

Wenn sie auf der Bühne stehen und Zauberkunststücke vorführen, ist es nicht das Klatschen des Publikums, das ihnen etwas bedeutet. Es ist das Geschrei, je lauter, desto besser. Das begeisterte Kreischen als unmittelbare Reaktion auf die Vorstellung – das sagt dem Magier, der eigens für Kinder zaubert: „Du bist gut.“ So war am Eröffnungstag der „Magica Kevelaer“, dem Zauberer-Kongress mit 350 Teilnehmern aus Deutschland und dem europäischen Ausland, viel Geschrei im Konzert- und Bühnenhaus Kevelaer zu hören, denn der erste Vormittag war der Kinderzauberei gewidmet. Kinderzauberei gehört mit zu den offiziellen Disziplinen der Zauberkunst, und weil in Kevelaer der Vorentscheid für die Deutsche Meisterschaft stattfand, strengten sich die Akteure mächtig an, um die Kinder zu möglichst lautem Geschrei anzuregen. Zwei einstündige Vorstellungen fanden statt, zu denen für jeweils 70 Kinder die ersten Zuschauerreihen im Bühnensaal reserviert waren. Da kam zum Beispiel Zauberer René auf die Bühne und brachte den Koffer seines Onkels mit. Dieser sei Zauberer gewesen, erzählte René. Und schon erschien ein Zauberstab, mit dem René aber augenscheinlich nicht umzugehen verstand. Sogleich schrie das kindliche Fachpublikum, denn dieser Zauberer schien sein Handwerk nicht zu verstehen.