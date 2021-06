Die Lehrer-Kolumne : Test in Schulen spart bare Münze

Geldern Dass die Lehrer neuerdings ihren Schülern bescheinigen sollen, dass ihr Corona-Test negativ war, geht Lehrer Ewald Hülk dann doch zu weit.

Aber werfen wir mal einen Blick in die Realität. Ich bin verantwortlich für 91 Schüler, die sich zweimal wöchentlich unter Aufsicht eines Lehrers in insgesamt vier Klassenräumen zeitgleich selbst testen. Anders als in einem Testzentrum, in dem eine 1:1-Betreung unter geschulter Aufsicht stattfindet, führen das nun Lehrer in einem eher knapp bemessenen Klassenraum durch. Da wird zeitgleich genießt, da wird geprustet, da wird kräftig ein- und ausgeatmet – alles ohne Maske, und das auf engem Raum. Ich unterstelle mal, dass die Protagonisten aus der Staatskanzlei, dem Schul- und dem Gesundheitsministerium in NRW nicht darauf erpicht sind, genau dort dann anwesend zu sein. Aber wir Lehrer machen das. Warum? Wir sind ja schließlich Beamte, also Staatsdiener. Und wenn unsere Schüler durch die Bescheinigung einen Vorteil haben – okay!