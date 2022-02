Die Lehrer-Kolumne : Corona hinterlässt Spuren

Ewald Hülk unterrichtet als Studiendirektor die Fächer Französisch und Biologie am Berufskolleg Liebfrauenschule in Geldern. Foto: Ewald Hülk

Geldern Die Anzahl von Schülern mit psychosomatischen Auffälligkeiten und solchen, die in ambulanter beziehungsweise stationärer Therapie sind, ist deutlich gestiegen. Ein Grund ist die Pandemie.

Schüler, die in diesem Jahr von einem Berufskolleg entlassen werden, haben in dieser Zeit nahezu nur hinter der Maske gelernt und nur wenige Dinge erlebt, die über die Wissensvermittlung in der Schule hinausgehen und die gerade für die Persönlichkeitsentwicklung so wichtig sein können: keine Fahrten, keine Feiern wie das Schulfest oder zu Karneval, kein Theater- oder Sportevent, keine Gottesdienste und, und, und. Zu oft Fehlanzeige!