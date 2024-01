Angebot der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein Videosprechstunde im kinderärztlichen Notdienst endet

Auch die zweite Auflage der Videosprechstunde im Kindernotdienst rund um den Jahreswechsel sei sehr gut angenommen worden, teilt die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Nordrhein mit. Nach einer Laufzeit von etwa zwei Monaten endet das Angebot planmäßig am 31. Januar. Eltern erkrankter Kinder können die Videosprechstunde noch am Wochenende, 27. und 28. Januar, jeweils von 10 bis 22 Uhr, und am Mittwoch, 31. Januar, von 16 bis 22 Uhr in Anspruch nehmen. Erreichbar ist sie telefonisch unter der Rufnummer 116 117. Die Videosprechstunde lässt sich auch auf der Homepage der KV Nordrhein anfragen.