Kopfschmerzen bei Kindern Wenn bei Kindern der Kopf drückt

Bei ihrer Tochter fingen die Kopfschmerzen an, als sie in die erste Klasse kam, erzählt Nadine Kelch* aus Geldern. „Unser Schulsystem ist auf Kinder, die nicht gut mitkommen, nicht ausgelegt“, sagt Kelch. Noch bevor ihre Tochter die ersten Buchstaben wirklich konnte, musste sie ganze Sätze schreiben. Sie kam nicht mit. Und das sorgte bei ihr für Stress – und letztlich für psychosomatische Kopfschmerzen, ist Nadine Kelch überzeugt. Mitte der ersten Klasse habe ihre Tochter das erste Mal über Kopfschmerzen geklagt. Damals seien sie alle 14 Tage mal vorgekommen. Inzwischen ist das Kind in der dritten Klasse – und die Kopfschmerzen kommen mindestens zwei Mal die Woche, sagt Kelch. Und es seien nicht einfach nur pochenende Schläfen, die ihre Tochter plagen. „Das endet oft in Erbrechen, in wirklich starken Schmerzen“, sagt Kelch. Sie habe mehrere Kinderärzte abgeklappert, immer wieder habe es geheißen: Ihre Tochter hat einen Infekt. Doch wirklich etwas festgestellt werden konnte nie. Kelch ist überzeugt: Es ist der Stress in der Schule, der für die Kopfschmerzen bei ihrem achtjährigen Kind sorgt.