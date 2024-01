Neues Angebot im Kreis Kleve Eine App fürs Familienleben

Für all diese und noch mehr Fragen hat der Kreis Kleve nun eine Familien-App mit dem Namen „AppKes“ gestartet. Sie kann ab sofort kostenlos über die üblichen App-Stores auf dem Handy oder Tablet installiert werden. „,AppKes’ hat viele Funktionen, ist intuitiv in der Nutzung und hält Angebote in allen 16 Städten und Gemeinden des Kreises Kleve bereit“, sagt Christoph Gerwers, Landrat des Kreises Kleve. Entwickelt wurde das digitale Angebot vom Kreis in Kooperation mit den fünf Stadtjugendämtern im Kreisgebiet. „Diese Kooperation bei einer Familien-App ist – soweit bekannt – einzigartig“, berichtet Andrea Schwan, Fachbereichsleiterin Jugend, Soziales und Jobcenter des Kreises.