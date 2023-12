Programm in den Sommerferien 2024 Kreis Kleve sucht Betreuer für die Stadtranderholung 2024

Die Stadtranderholung in den Sommerferien im nächsten Jahr wirft ihre Schatten voraus. Erstmals finden die drei Angebote des Kreises Kleve 2024 parallel in den ersten drei Ferienwochen statt. Für alle drei Angebote sucht der Kreis Kleve noch Betreuerinnen und Betreuer. Bewerben können sich alle interessierten Menschen ab 16 Jahren, die Lust auf ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet haben und gerne in einem Team arbeiten. Erfahrungen in der Arbeit mit Kindern sind von Vorteil, viel wichtiger sind jedoch Ideenreichtum, Teamfähigkeit und Zuverlässigkeit. Bewerbungen mit Lebenslauf können ab sofort online eingereicht werden unter www.kreis-kleve.de (Suchbegriff „Stadtranderholung“).