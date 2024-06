Geschenk zur Geburt Kreis Kleve stattet Babys mit Schnuffeltuch aus

Kreis Kleve · Werbung für die Familien-App: Überreicht werden die kuscheligen Tücher den Familien in den Geburtskliniken im Antonius-Hospital in Kleve und im Clemens-Hospital in Geldern.

05.06.2024 , 12:15 Uhr

Im St.-Clemens-Hospital Geldern freut sich die kleine Gesa Felizitas mit ihren Eltern Veronika und Matthias Kaenders über das neue Schnuffeltuch des Kreises Kleve. Foto: Clemens-Hospital