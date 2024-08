Kreis Kleve unterstützt Projekte gegen Einsamkeit Zusammen ist man weniger allein

Infos zum Förderprogramm und zur Antragstellung gibt es unter www.engagiert-in-nrw.de. Die Landesservicestelle lädt am Montag, 19. August, zu einer eine Online-Informationsveranstaltung unter https://veranstaltungen-landesservicestelle-nrw.de/foerdermittel/2000x1000-engagement/ ein. Die Registrierung und Antragstellung ist ab dem 19. August über das Portal www.engagementfoerderung.nrw möglich. Nach dem Online-Versand muss der Antrag ausgedruckt und unterschrieben an den Kreis Kleve, Büro des Landrats, Nassauerallee 15-23, 47533 Kleve, gesendet werden. Die Antragsfrist endet am 1. November 2024. Ansprechpartner beim Kreis ist Timo Güdden, Telefon 02821 85145 oder E-Mail an pressestelle@kreis-kleve.de.