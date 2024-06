Aktion des Studienkreises Kostenloses Fußball-Vokabelheft zur EM

Der Sommer steht in diesem Jahr ganz im Zeichen des runden Leders. Während der Fußball-Europameisterschaft werden in Deutschland zahlreiche Gäste aus anderen Ländern erwartet. Um sich besser mit ihnen verständigen zu können, verschenkt der Studienkreis in Geldern und Kevelaer ein Vokabelheft mit dem Titel „Let’s talk about Fußball!“.