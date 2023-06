Die Familienkolumne Ein bisschen Nerd ist voll okay

Als ich noch zur Schule ging, gab es ein paar Mitschüler, die immer die neuesten Trends hatten. Von der Dieselhose über die Jordans oder den Pullover von Benetton. Mir hingegen war völlig schnuppe, was ich da trug. Bunt gemischt zog ich das aus dem Schrank, was da gerade so drin lag. Damit wurde ich auch schon mal gehänselt und aufgezogen. Mein Motto war dann immer: „Lieber Hochwasser in der Hose, als als Litfaßsäule für Firmen zu fungieren“.