Die Kinderarzt-Kolumne Inklusion – (k)ein einfaches Thema

Der Kampf ums Überleben war gewonnen, aber nun kamen jede Menge Sorgen um Folgeschäden in der körperlichen und geistigen Entwicklung hinterher. Damals gab es die Inklusionsdebatte noch nicht, sodass nur eine Förderschule infrage kam. In unserem Gespräch sieht die Mutter das heute auch in der Rückschau als die richtige Entscheidung.