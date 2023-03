Die Frauen-Kolumne Selbstsicher Grenzen setzen

Um eine Grenze ziehen zu können, muss ich mir meiner Grenzen bewusst werden. Dies geschieht durch ein erstes Bauchgefühl. Jemand steht zu nah bei uns oder hat etwas gesagt, was uns getroffen hat, aber wir können es noch nicht richtig einordnen. Da ist nur so ein komisches Gefühl, das uns sagt: „Da stimmt was nicht.“ Dieses Gefühl ist meist ein Hinweis auf eine Grenzüberschreitung. Der nächste Schritt ist herauszufinden, was dieses Bauchgefühl ausgelöst hat. Der Fremde an der Bahn steht zu nah bei mir. Der Ehemann fordert vehement Intimität ein. Der Nachbar legt nach einem netten Gespräch plötzlich die Hand auf meine Schulter. Der Arbeitskollege lässt am Kopierer einen sexuell anzüglichen Kommentar los. Oft spielen noch andere gesellschaftliche beziehungsweise erzieherische Faktoren eine Rolle, die mit Leitsätzen einhergehen wie „Die Frau muss zurückhaltend, höflich, angepasst und freundlich sein“. Das wiederum führt zu einer Bewertung unserer Gefühle.