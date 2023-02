Die Lehrer-Kolumne Skifahren am Limit

Die Hauptaufgabe, in den von unseren Lehrern geleiteten Kursen das Skifahren zu erlernen oder gar zu verfeinern, wurde jedenfalls schnell erreicht. Wenn am letzten Tag nahezu alle die neun Kilometer lange Talabfahrt über 1750 Höhenmeter mit furchterregenden schwarzen Pisten meistern, dann macht das viel mit einem jeden: Es stärkt das Selbstbewusstsein und das Vertrauen in sich, was man innerhalb kürzester Zeit erlernen kann, wenn man an sich glaubt und bereit ist, bis an sein persönliches Limit zu gehen.