Die Kinderarzt-Kolumne Lesen Sie doch mal wieder vor!

Es ist schon ein paar Jahre her, dass ich meiner Enkelin ihr Lieblingsbuch vom Grüffelo vorlesen sollte. Das Buch ist nicht sehr lang, und am Ende hörte ich ein sehr bestimmtes „Noch mal!“. Nach dem vierten Durchgang ging meine Motivation aber langsam gegen Null. Da sprang ihr Bruder, damals fünf Jahre alt, mir zur Seite: „Lass mal, Opa, ich lese jetzt mal für Dich.“ Nanu, dachte ich, der kleine Kerl ist noch nicht in der Schule und kann schon lesen? So saßen wir nun zu dritt auf dem Sofa, und mein Enkel „las“ das Buch, das heißt, er deklamierte es auswendig für seine kleine Schwester. Ich hatte meinen besonderen Spaß dabei, denn er imitierte meine Stimmlage und sämtliche Betonungen täuschend echt.