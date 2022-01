Die Kinderarzt-Kolumne : Auf ein Wort zur Kinderimpfung…

Kleve Viele Kinder haben die Nase voll von der Pandemie und lassen sich sogar gerne piksen, wenn sie damit ihren Beitrag im Kampf gegen die Krankheit leisten können.

Wenn eine Krankheit neu ist – wie Corona – dann stehen für den Vergleich der Risiken nur wenige Kriterien zur Verfügung, die kurzfristig und leicht messbar sein müssen. Aktuell ist das vor allem das Risiko von Krankenhausaufnahmen und das Risiko, an Corona zu sterben. Wenn die Krankheit selbst – wie bei den Kindern – nur sehr wenige schwere Krankheitsverläufe auslöst, dann darf die Impfung praktisch keine Nebenwirkungen haben, um in dieser Vergleichsrechnung positiv abzuschneiden.

Damit auch sehr seltene Nebenwirkungen sicher erfasst werden, müssen dann sehr große Fallzahlen untersucht werden, was natürlich mehr Zeit in Anspruch nimmt. Bis diese Zahlen vollständig vorliegen, wird die Stiko also keine allgemeine Impfempfehlung aussprechen. Für Kinder mit Vorerkrankungen ist die Entscheidung allerdings schon jetzt klar: Da sie ein erhöhtes Risiko schwerer Corona-Verläufe haben, ist der Nutzen der Impfung schon heute nachweisbar.

Aber neben diesen harten und dramatischen Fakten gibt es auch „weiche“ Entscheidungsgründe, die in wissenschaftlichen Studien allerdings schwierig zu erfassen sind. Dennoch sind sie durchaus vorhanden und können den Alltag einer Familie erheblich belasten. Wenn ein Kind plötzlich und unerwartet für zwei Wochen in Quarantäne muss, ist das keineswegs banal. Die Ängste der Eltern vor Langzeitschäden, die Sorge um Ansteckung von anderen oder die zunehmend erkennbaren Folgen für die Sozialisation der Kinder sind ebenfalls reale Krankheitsfolgen, die sich aber in Studien nur sehr schwierig erfassen lassen und daher in die Stiko-Empfehlung bislang nicht entscheidend einfließen. Außerdem haben viele Kinder inzwischen die Nase voll von dieser Pandemie und lassen sich sogar gerne piksen, wenn sie damit ihren Beitrag im Kampf gegen die Krankheit leisten können.