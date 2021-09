Die Lehrer-Kolumne : Was gute Schule ausmacht

Ewald Hülk unterrichtet als Studiendirektor die Fächer Französisch und Biologie am Berufskolleg Liebfrauenschule in Geldern. Foto: Ewald Hülk

Geldern Es gibt viele Faktoren, die den Ruf einer Schule ausmachen. Unser Autor meint: Die Leistungen sind das eine, aber wichtiger sei es, dass die Persönlichkeit der Schüler gefördert wird.

Eine Schule kann einen noch so guten Ruf haben: An der Ausstattung liegt das nicht zuallererst. Die besten Räumlichkeiten und Medien nützen nichts, wenn das Gros der Lehrerinnen und Lehrer sowohl fachlich als auch – was noch wichtiger ist – von seiner Persönlichkeit nicht überzeugt. Und auch das in der Breite beste Kollegium kann den Ruf einer Schule nicht alleine nach vorne bringen. Die Schulleitung muss mit im Boot sitzen und die vielen guten Impulse aus Lehrer- und Schülerschaft fördern, quasi – um im Bild zu bleiben – mit am Ruder sitzen.