Die Familien-Kolumne Wenn der Alltag an einem allein hängen bleibt

Schon verschwindet der Ärger in mir, und ich beginne zu lächeln. Ich denke an die Klasse meines Jüngsten. Die Schüler haben sich ganz alleine zusammengetan und sich an einem Freitagnachmittag im Kino verabredet. Sie haben alles ohne die Erwachsenen gemacht: Film ausgesucht, Plan B gemacht, im Kino angerufen und eine Uhrzeit vereinbart. Wir Eltern haben in unserer Whatsapp-Gruppe dann ein Bild aus dem Kinosaal bekommen, und darauf waren ziemlich glückliche Kinder zu sehen.