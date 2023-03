Die Studierenden-Kolumne Zu viel Druck

Jeder zweite Studierende stuft seine mentale Gesundheit als nicht gut bis schlecht ein, wie das Mental-Health-Barometer von Studo und Instahelp zeigt. Grund dafür seien Stress im Studium, aktuelle Krisen und finanzielle Sorgen. Warum wird trotzdem so wenig darüber geredet? Und warum haben wir so wenig darüber geredet, wie es uns wirklich geht? Es stellt sich heraus, dass zwei weitere Kommilitoninnen wegen der Essays beim Student Council waren. Diese bieten bis zu sechs kostenlose Therapiestunden an. Vielleicht hätte meine Freundin nicht abgebrochen, wenn auch sie sich frühzeitig Hilfe geholt hätte. Vielleicht wusste sie aber auch einfach nichts von dem Angebot. Auch die meisten deutschen Studentenwerke bieten psychologische Beratung an. Diese sind jedoch oft überlaufen; die Uni Bonn vergibt aktuell keine Termine für Erstberatungen aufgrund der hohen Nachfrage. In meinem Bonner Umfeld kenne ich viele, die unter Leistungskrisen, Prüfungsangst, Selbstwertzweifeln und depressiven Verstimmungen leiden. Es steht fest, dass wir mehr psychologische Angebote brauchen. Genauso wie mehr Sensibilität für mentale Gesundheit. Aber vielleicht sollten wir auch das System ändern. Wie wäre es, wenn wir schon vorher gucken, dass wir gar nicht erst krank werden? Wie wäre es mit weniger Notendruck bei Masterplätzen, mit längerer Regelstudienzeit, schnellerer finanzieller Förderung?