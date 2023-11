Die Kinderarzt-Kolumne Muss es wirklich immer Grusel sein?

Nun haben wir diese Tage hinter uns, in denen nicht nur aus Kürbissen möglichst gruselige Masken geschnitten werden, sondern sich die Kinder vorzugsweise als Skelette (möglichst mit Totenkopf), Vampire oder nicht näher definierbare Gruselgestalten verkleiden. Während ich die Begeisterung für den Marsch durch die Nachbarschaft in Verkleidung, um möglichst viele „Geschenke“ oder Süßigkeiten zu sammeln, ja noch gut nachvollziehen kann, fehlt mir für den Gruselanteil an „Halloween“ irgendwie das Verständnis.