Die Familien-Kolumne Ein Buch für die Familie schreiben

Als Mama von zwei Jungs setze ich mir lieber andere Ziele und schreibe andere Bücher. Nicht, dass ich ein moralin-saurer Mensch bin, im Gegenteil. Für mich ist Moral wichtig, aber ein Hinterfragen von „allgemeingültigen Lebensbräuchen“ wichtiger. Wenn ich etwas in mein Buch für das Jahr 2024 schreiben möchte, dann eine Liste von Sätzen, die ich nicht mehr sagen möchte, zum Beispiel: „Das haben wir aber immer schon so gemacht“ oder „Das hat es hier noch nie gegeben“. Stattdessen möchte ich die ersten Seiten mit Sätzen füllen, die meine Kinder weiterbringen: „Ich bin stolz auf dich“ oder „Du kannst dich immer auf mich verlassen“; die Seiten mit den Kindern vollschreiben, mit ihren verrückten Ideen und ihren Träumen. Seiten voller Erinnerungen: an den Tag, an dem man der älteren Dame die schwere Tasche getragen hat, die Kinokarte vom letzten Film, das Foto vom Weihnachtsmarkt, den man erst im Januar besucht hat oder die verhauene Französisch-Arbeit. Ein Buch mit lieben Worten von jemandem, der es einfach gut meint.