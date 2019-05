Freizeit und Sport : Sommerferien-Programm für Kinder aus Kleve

Die Ferienspiele auf dem Robinson-Spielplatz in Kleve. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Kinder aus Kleve können in den Ferien durch die Zeit reisen und viele Sportarten ausprobieren.

(RP) Das Ferienprogramm der Stadt Kleve ist erschienen. Und es kann sich sehen lassen: In den letzten drei Wochen finden zwei Tagesferienmaßnahmen für bis zu 200 Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren auf dem Fingerhutshof in Kalkar-Wissel statt. Das Thema lautet „Eine Reise durch die Zeit“. Für 30 Euro kann ein Kind die Vergangenheit und die Zukunft entdecken, sofern es nicht gerade an einer Holzhütte baut, Stockbrot backt, sich mit Wasser und Matsch einsaut, 20 Meter auf der Wasserrutsche gleitet oder Fußball spielt.