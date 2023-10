„Wir können keine klassische Babysitterin engagieren“ Eltern aus Kleve gründen Selbsthilfegruppe für Kinder mit Behinderung

In Kürze startet in Kleve eine neue Selbsthilfegruppe. Sie richtet sich an Eltern von Kindern mit Behinderung. Die Initiative hatten Pia und Clemens Selter aus Kleve zusammen mit Christina und Richard von Honk aus Emmerich. Beide Familien haben eine je behinderte Tochter, die die LVR-Dietrich-Bonhoeffer-Schule in Bedburg-Hau besucht, deren Schwerpunkt die Förderung der körperlichen und motorischen Entwicklung ist. „Wir kannten uns schon länger und treffen uns auch privat, um uns auszutauschen“, erzählt Pia Selter. „Es gibt viele Situationen, in die sich Menschen ohne Behinderung nicht hineinversetzen können. Aus diesem Grund wollten wir eine Selbsthilfegruppe gründen.“ Wo lassen sich Hilfsmittel beantragen, wo eine Kur oder Reha? Wie gehe ich mit einer solchen Diagnose um? Wie schaffe ich mir als Mutter, Vater, Eltern Freiräume? Wie viel Normalität im Alltag ist möglich? Das Leben mit Behinderung, sagt Clemens Selter, sei weder besser noch schlechter als ein Leben ohne, aber es sei definitiv anders.