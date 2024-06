Kostenloses Angebot Theater im Fluss bietet kreative Ferienworkshops

In den Sommerferien bietet das Theater im Fluss in Kleve, Ackerstraße 50-56, kostenlose Workshops an: In der ersten Ferienwoche vom 8. bis 12. Juli findet täglich der Kursus „Bunte Welt“ für Kinder ab sechs Jahren von 10 bis 15 Uhr statt. Die Teilnehmer begeben sich auf die Spuren des Bildhauers Ewald Matarés. Unter anderem ist ein Ausflug in das Museum Kurhaus Kleve geplant, um dort seine Werke zu bestaunen. Inspiriert von seinen Werken sollen die Kinder bauen, zeichnen, schreiben, formen und eigene Kunstwerke erstellen. Am Ende des Workshops können diese während einer kleinen Ausstellung der Familie und Freunden gezeigt werden. Der Kursus wird gefördert durch „Künste öffnen Welten“, einem Programm der Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung (BKJ) im Rahmen des Gesamtprogramms „Kultur macht stark.