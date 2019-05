Medien : Jetzt bewerben für die Jugendpressetage in Berlin

Jetzt bewerben für die Jugendpressetage in Berlin

Kleve Bewerbungen sind noch bis zum Freitag, 17. Mai möglich.

Die SPD-Bundestagsfraktion lädt vom 23. bis 25. Oktober 2019 rund 75 Jugendliche aus ganz Deutschland zu den 13. Jugendpressetagen in Berlin ein. Teilnehmer erwartet ein abwechslungsreiches Programm, das einen Einblick in das Zusammenspiel von Medien und Politik in der Hauptstadt bietet.