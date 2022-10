Die Lehrer-Kolumne : Grün statt Rot

Ewald Hülk unterrichtet als Studiendirektor die Fächer Französisch und Biologie am Berufskolleg Liebfrauenschule in Geldern. Foto: Ewald Hülk

Geldern Nach Klassenarbeiten wird gerne der Rotstift gezückt. Unserem Autor ist aber daran gelegen, eher das Positive und die Stärken seiner Schüler hervorzuheben.

Diese Situation kennt jeder, egal ob Schüler oder Erwachsener: Die Klassenarbeiten sind korrigiert, der Lehrer teilt sie aus und man erschrickt: Mit roter Tinte hat er wieder nicht gespart! Unterstreichungen, Randnotizen, Verbesserungen, Fehler und gedankliche Lücken im inhaltlichen Teil. Rechenfehler in Mathe. Defizite in der Rechtschreibung, der Grammatik und im Ausdruck bei den Fremdsprachen. Selbst bei einer guten Note ist so manches rot vermerkt. Jedem wird klar, was alles besser hätte sein können. Aber wo bleiben die positiven Aspekte der Arbeit? Scheinbar Fehlanzeige! Denn sie werden zu selten angemessen gewürdigt.

Mein alter Französischlehrer (Geburtsjahr deutlich vor dem Zweiten Weltkrieg) war da seiner Zeit und wohl auch der heutigen Pädagogik weit voraus. Er korrigierte oft mit zweierlei Farben. Natürlich gab es auch in meinen Arbeiten einige rote Markierungen, aber so manches Mal stach auch Grünes hervor: Anmerkungen wie „guter Gedanke“, „schöner Ausdruck“ oder „gut argumentiert“ machten seine Korrekturen farbiger. Mir wurde erst später bewusst: Für ihn war wichtig, dass ein Lehrer nicht nur das im Blick haben soll, was der Schüler falsch geschrieben hat oder was er besser hätte machen können. Er erkannte in jeder Arbeit auch die positiven Aspekte. Und für ihn war selbstverständlich, diese dem Schüler mitzuteilen. Über seine grünen Randnotizen habe ich mich gefreut.

Klar: Als Lehrer steht man immer unter einem Rechtfertigungsdruck: Fragen wie „Warum habe ich nur eine 3 minus?“, „Was fehlt denn an meiner Interpretation?“ oder „Warum bekomme ich auf dem Zeugnis nicht eine Zwei (oder gar eine Eins)?“ erfordern, dass man im Gespräch eher die Schwächen eines Schülers in den Fokus rückt und nicht seine auch vorhandenen Stärken. Dennoch: Ich glaube, dass man als Lehrer viel stärker das Positive einer Klassenarbeit und der sonstigen Mitarbeit formulieren und betonen kann. So etwas nennt man dann eine wertschätzende Bewertung. Und die tut gut, baut auf und motiviert!