Seelsorgearbeit in Gocher Kita Positive Energie für den „Sterntaler“

Immer montags gibt es einen Nachschub positiver Energie an der Seelentankstelle. Mal ist es ein Foto mit einem Spruch, mal eine kleine Geschichte. „Es kann aber auch ein Gedicht, ein Gebet oder ein Songtext sein – je nachdem, was mir gerade so in die Hände fällt. Was zur Jahreszeit, zur Stimmung oder zur allgemeinen Gemütslage passt“, sagt Rita Simons.