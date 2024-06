„Es muss etwas passieren“ Warum Kitas im Kreis Kleve ihre Fenster schwarz abkleben

„Wir können leider nicht mit Treckern die Autobahn blockieren“, sagt Birgit Naves, Leiterin der Kita St. Theresien in Rees. Und erinnert damit natürlich an die medienwirksamen Bauernproteste im Dezember und Januar. Am Montagmorgen sind die Türen ihrer Einrichtung noch immer schwarz mit Silofolie verhängt: Spuren der „Black Week“, zu der Kitas und andere soziale Einrichtungen in NRW aufgerufen wurden. Die Wohlfahrtspflege NRW hatte die Proteste ins Leben gerufen – als Hilferuf sozialer Bildungseinrichtungen angesichts von „Mangelverwaltung, Fachkräftemangel, Finanzierungslücken, Versorgungslücken und zu viel Bürokratie“.