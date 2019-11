Kinderbetreuung im Kreis Kleve : Der Weg zum Kita-Platz

Kreis Kleve Für alle Kinder, die nächstes Jahr zum ersten Mal in den Kindergarten gehen sollen, müssen sich Eltern jetzt um die Anmeldung kümmern. Die Verfahren im Kreis Kleve sind unterschiedlich – ein Überblick.

Kinder, die zum 1. August in einer der derzeit 78 Kindertageseinrichtungen starten sollen, müssen bis zum 8. Dezember angemeldet werden. Das funktioniert online: Eltern können über www.kreis-kleve.de auf die „Kita Online“-Seite ihres Wohnortes zugreifen, sich dort über die Einrichtungen informieren und bis zu drei Wunsch-Kindergärten auswählen. Nachdem sie die persönlichen Daten eingegeben, überprüft und freigegeben haben, erhalten sie eine E-Mail mit einem Bestätigungslink. Ist die Bedarfsmeldung bestätigt, wird die Kreisverwaltung den Eltern die so genannte Bedarfsanzeige per E-Mail oder auf dem Postweg bestätigen und gleichzeitig mit der zum Kindergartenjahr 2020/2021 veränderten Elternbeitragssatzung über die örtlichen Kostenbeiträge informieren.

Die Bedarfsmeldung über das Online-Portal des Kreises reicht aber nicht aus. Zusätzlich müssen die Eltern sich auch persönlich in den Wunsch-Kitas anmelden. Die Termine hierfür legen die Kindergärten selbst fest, Eltern sollten also direkt Kontakt zu den Einrichtungen aufnehmen.

Emmerich Die Anmeldung der Kinder in Emmerich erfolgt nach einem persönlichen Gespräch mit der Leitung direkt in den Kindertageseinrichtungen. Am Montag, 18. November, und Dienstag, 19. November, können Eltern ihren Bedarf für einen Betreuungsplatz anmelden. Dies kann in allen Kindertagesstätten im Stadtgebiet und den Ortsteilen zwischen 9 und 12 Uhr sowie zwischen 14 und 16 Uhr erfolgen.