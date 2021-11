Die Kinderarzt-Kolumne : Es reicht! — Eine allgemeine Impfpflicht muss her

Es reicht! — Eine allgemeine Impfpflicht muss her

Kleve Bei allem Verständnis für Ängste vor medizinischen Eingriffen: Auch bei der Einführung des Sicherheitsgurtes gab es seinerzeit Bedenkenträger.

Unser Land ist seit zwei Jahren in einem Krisenmodus, wie es ihn nach dem Krieg noch nicht gegeben hat. Die Staatsverschuldung liegt weit über allen bisherigen Rekorden. Viele Berufe (Gastwirte, Künstler) stehen mit dem Rücken zur Wand und fürchten nichts mehr als einen erneuten Lockdown. Die Mitarbeiter von Polizei und Ordnungsämtern leisten tausende Arbeitsstunden für Kontrollen von immer wieder geänderten politischen Vorgaben, wobei ihre ursprünglichen Aufgaben ja nicht weniger wurden. Und da sind vor allem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kliniken und Pflegeheimen, denen im letzten Jahr noch Jubelchöre für ihre aufopferungsvolle Arbeit entgegenschallten, denen Politiker wortgewaltig höhere Löhne versprachen, und die nun erleben, dass sich in den Tarifverhandlungen ohne Streik nix bewegt und vor ihrer zunehmenden Erschöpfung alle Entscheidungsträger die Augen fest verschließen.