Für Kinder und Jugendliche im Kreis Kleve „Kinder-Sommer“ wird fortgesetzt

Der „Kinder-Sommer“ ist für alle Kinder und Jugendlichen aus dem Kreis Kleve kostenlos. Die Termine von „Spielen ohne Grenzen“ und die Außenflächen in den 16 Städten und Gemeinden waren im vergangenen Jahr in Absprache mit den einzelnen Kommunen festgelegt worden. „Die Bürgermeisterin und die Bürgermeister im Kreisgebiet haben bereits signalisiert, dass sie den ‚Kinder-Sommer‘ in den Kommunen auch in diesem Jahr gerne unterstützen werden“, so Landrat Gerwers weiter.