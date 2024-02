Für Schüler der sechsten Klasse Kinder aus dem Kreis Kleve lesen um die Wette

Der Regionalentscheid für den Südkreis findet am Mittwoch, 14. Februar, um 15 Uhr in der Öffentlichen Bücherei, Kirchplatz 2, in Geldern statt. Der Entscheid für den Nordkreis ist am Donnerstag, 22. Februar, um 16 Uhr im Kolpinghaus Kleve, Kolpingstraße 11. An den regionalen Entscheiden der Städte und Landkreise beteiligen sich bundesweit rund 6900 Schüler der sechsten Klasse. Die über 650 Regionalwettbewerbe werden von Buchhandlungen, Bibliotheken, Schulen und kulturelle Einrichtungen organisiert. Alle teilnehmenden Kinder erhalten eine Urkunde sowie das Buch „Das Geheimnis von Darkmoor Hall“ von Nina Scheweling.