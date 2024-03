Schulprojekt im Museum Kevelaer Kunstobjekte in Rotkohlfarben für Insekten

Hilfe gab es nun dank der Initiative von Wilhelmine Schmitz von der DaZ-Klasse (Deutsch als Zweitsprache) der Gustav-Adolf-Schule in Goch. Die Farben für die Insektenwohnungen sollten natürlich umweltschonend sein, darum wagte die Klasse in der Museumsschule ein Experiment: Die Schülerinnen und Schüler stellten selbst aus Rotkohl verschiedene Farben her. Kleingeschnitten, zu einem Brei zermörsert und mit ein wenig Wasser wurde der Saft durch ein Tuch gepresst. Und schon hatten die Schüler eine Ausgangstinte: Die weißen Tücher waren blau gefärbt. Dabei machte es durchaus einen Unterschied im Farbton, ob sie Regen-, Leitungs- oder Sprudelwasser verwendeten. Durch die Beimischung verschiedener Substanzen änderte sich der pH-Wert, und es entstanden neue Farben. Der Saft einer Zitrone verwandelte das dunkle Violet des Rotkohls zum Beispiel in ein knalliges Magenta, durch entsäuerndes Natron wurde es Türkisblau. Auch mit Seife, Essig und Salz ließen sich die Ursprungsfarben des Rotkohls verändern.